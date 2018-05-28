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  28 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Таджикистане реализуется проект по снижению риска стихийных бедствий на автомобильных дорогах

CA-NEWS (TJ) - Специалисты Японского Агентства по международному сотрудничеству (JICA) работают вместе со специалистами министерства транспорта Таджикистана над реализацией проекта по предотвращению стихийных бедствий.

Как сообщает пресс-служба министерства транспорта РТ, реализация указанного проекта было начато в апреле 2017 года. Цель проекта – снижение риска стихийных бедствий на автомобильных дорогах страны.

В рамках проекта оказывается техническая помощь и проводятся семинары для дорожных работников Гиссарской долины, Согдийской области и Раштской зоны.

Также в рамках проекта JICA выделило технические средства и оборудование для успешной реализации проекта. Технические средства были распределены между дорожниками.

В текущем году группа специалистов Минтранса отправится на учебные курсы в Японию для изучения программы. Также обучающая поездка таджикских автодорожников в Японию запланирована и на следующий год.

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