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  28 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Казахстане наблюдается рост лесных и степных пожаров

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане наблюдается рост лесных и степных пожаров. Об этом 28 мая на пресс-конференции в правительстве сообщил вице-министр внутренних дел РК Юрий Ильин.

По его словам, в прошлом году на этот период было зарегистрировано 67 лесных пожаров, в этом году - 71. Степных возгораний в 2017 году было 2, сегодня уже 4.

«Мы наблюдаем незначительный рост», - сказал замминистра.

Отвечая на вопросы относительно устранения последствий урагана на территории Астаны, Акмолинской области и других регионах, он предположил, что работа по ликвидации будет завершена в течение 10 дней.

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