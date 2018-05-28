В Ташкенте пешеход проломил лобовое стекло кулаком за замечание (видео)
- Узбекистан, происшествия
- 12:42, 28 мая 2018
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CA-NEWS (UZ) - Нестандартное происшествие произошло в Ташкенте на прошлой неделе по улице Катартал. Водитель сделал замечание пешеходу, который разговаривал по телефону на проезжей части и затруднял движение, сообщает repost.uz.
На сделанное замечание мужчина отреагировал очень резко, забравшись на капот автомобиля и нанося удары по лобовому стеклу. В конечном счете пешеход пробил лобовое стекло автомобиля.
Видеоролик из салона автомобиля, снятый самим водителем на видеорегистратор, распространился в социальных сетях.