В Ташкенте пешеход проломил лобовое стекло кулаком за замечание (видео)

CA-NEWS (UZ) - Нестандартное происшествие произошло в Ташкенте на прошлой неделе по улице Катартал. Водитель сделал замечание пешеходу, который разговаривал по телефону на проезжей части и затруднял движение, сообщает repost.uz.

На сделанное замечание мужчина отреагировал очень резко, забравшись на капот автомобиля и нанося удары по лобовому стеклу. В конечном счете пешеход пробил лобовое стекло автомобиля.

Видеоролик из салона автомобиля, снятый самим водителем на видеорегистратор, распространился в социальных сетях.