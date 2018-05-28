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  28 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Тысячи правых вышли на марш в Германии

CA-NEWS (CA) - В Берлине в воскресенье прошли два марша - демонстрация сторонников праворадикальной партии «Альтернатива для Германии» и контрдемонстрация её противников, сообщает Би-би-си.

По данным полиции, на улицы вышло более пяти тысяч сторонников АдГ, но число их противников было вдвое большим.

Сторонники партии «Альтернатива для Германии», которая выступает против иммиграции в страну, выкрикивали «Мы - народ", левые в ответ скандировали - «Убирайтесь, нацисты!».

Полиция использовала перечный газ, пытаясь разъединить участников двух демонстраций, готовых напасть друг на друга.

Сторонники АдГ собрались вскоре после полудня у главного железнодорожного вокзала Берлина, откликнувшись на призыв руководства партии устроить марш по городу «во имя будущего Германии».

На площади у станции Фридрихштрассе начались столкновения, полицейские в бронежилетах и шлемах задерживали участников беспорядков.

Националистическая партия АдГ стала крупнейшей оппозиционной силой в Германии по результатам всеобщих выборов в начале года, когда ей удалось набрать 13% голосов.

Воскресная демонстрация стала крупнейшей за всю историю партии.

В беседе с корреспондентом газеты Bild накануне воскресной демонстрации генеральный секретарь правящей партии ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр обвинила партию АдГ в антисемитизме.

По её словам, эта партия является угрозой для существования евреев в Германии.

Руководство АдГ отвергает обвинения в антисемитизме. Руководители партии Йорг Метен и Александр Гауланд собирались выступить перед участниками демонстрации в воскресенье.

Руководитель берлинского отделения АдГ Георг Паздерски заявил, что многие сторонники партии опасаются общественного гнева, несмотря на успех партии на выборах.

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