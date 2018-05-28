Министру финансов Туркменистана объявлен выговор с последним предупреждением

CA-NEWS (TM) - На заседании правительства Туркменистана в пятницу, 25 мая президент Гурбангулы Бердымухамедов объявил строгий выговор с последним предупреждением министру финансов и экономики страны Батыру Базарову, сообщает пресс-служба главы государства.

«За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей объявил строгий выговор с последним предупреждением об исправлении в кратчайшие сроки допущенных недостатков министру финансов и экономики Батыру Базарову», - говорится в сообщении

На заседании также было объявлено, что в ближайшее время на рассмотрение туркменского кабмина будет направлен проект госбюджета на 2019 год.

«Особое внимание в документе следует уделить увеличению средств, направляемых на улучшение социально-бытовых условий жизни граждан, повышение заработной платы, развитие сфер образования и здравоохранения», - сказал президент Туркменистана.