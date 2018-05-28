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  28 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Сайт оппозиционного движения Узбекистана распространил ложное сообщение о смерти Татьяны Каримовой

CA-NEWS (UZ) - 27 мая сайт оппозиционного "Народного движения Узбекистана" опубликовал сообщение о смерти супруги первого президента Узбекистана - Татьяны Акбаровны Каримовой. В сообщении отмечалось, что "Татьяна Акбаровна скончалась рано утром, 27 мая, от сердечного приступа".

Позже этот же сайт обновил новость, дописав, что "сообщение о смерти Татьяны Каримовой от остановки сердца было взято с канала «Новости Узбекистана» в сети Telegram. Сейчас на этом канале сообщается о том, что сообщение было ложным".

В тоже время, в Фейсбуке группа Поддержки президента Узбекистана, сообщила, что новость о смерти Татьяны Каримовой - не соответствует действительности.

"По сообщению из надежных источников Татьяна Каримова - здорова. И нет оснований для беспокойства. Татьяна Каримова принимает активное участие в мероприятиях в память о своем супруге - Президенте Республики Узбекистан Исламе Каримове", - отмечается в сообщении.

После смерти Ислама Каримова Татьяна Каримова основала вместе с младшей дочерью Лолой Каримовой-Тилляевой Республиканский благотворительный фонд имени Ислама Каримова. Однако в течение нескольких последних месяцев Лола Каримова-Тилляева находится за границей, говорится в сообщении.

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