Сайт оппозиционного движения Узбекистана распространил ложное сообщение о смерти Татьяны Каримовой

CA-NEWS (UZ) - 27 мая сайт оппозиционного "Народного движения Узбекистана" опубликовал сообщение о смерти супруги первого президента Узбекистана - Татьяны Акбаровны Каримовой. В сообщении отмечалось, что "Татьяна Акбаровна скончалась рано утром, 27 мая, от сердечного приступа".

Позже этот же сайт обновил новость, дописав, что "сообщение о смерти Татьяны Каримовой от остановки сердца было взято с канала «Новости Узбекистана» в сети Telegram. Сейчас на этом канале сообщается о том, что сообщение было ложным".

В тоже время, в Фейсбуке группа Поддержки президента Узбекистана, сообщила, что новость о смерти Татьяны Каримовой - не соответствует действительности.

"По сообщению из надежных источников Татьяна Каримова - здорова. И нет оснований для беспокойства. Татьяна Каримова принимает активное участие в мероприятиях в память о своем супруге - Президенте Республики Узбекистан Исламе Каримове", - отмечается в сообщении.

После смерти Ислама Каримова Татьяна Каримова основала вместе с младшей дочерью Лолой Каримовой-Тилляевой Республиканский благотворительный фонд имени Ислама Каримова. Однако в течение нескольких последних месяцев Лола Каримова-Тилляева находится за границей, говорится в сообщении.