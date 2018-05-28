В Мангистау стартовал этап Кубка мира по Ралли Рейдам «Ралли Казахстан 2018»

CA-NEWS (KZ) - Этап Кубка мира по Ралли Рейдам Международной автомобильной федерации FIA «Ралли Казахстан 2018» стартовал 27 мая в Мангистауской области.

Как сообщает пресс-служба акимата области, за звание чемпионов борются 64 участника из 13 стран мира. Казахстан на ралли представляют 7 участников.

Торжественный старт ралли дал глава региона Ералы Тугжанов на набережной площади города Актау.

«Впереди у вас тысячи километров сложнейшего пути, упорной и напряженной борьбы, проверка на прочность – как техники, так и человеческих характеров. Как спортсмены, вы продемонстрируете лучшие профессиональные качества, стойкость и победный настрой, подарите зрителям яркие, незабываемые мгновения триумфа и гордости за успехи любимых команд. Мы уверены, что данное мероприятие станет традиционным и будет привлекать все большее количество участников. И я желаю, чтобы в честной борьбе победили самые достойные. Болельщикам желаю больше интересных зрелищ и новых впечатлений», - сказал он.

В «Ралли Казахстан 2018» принимают участие Якуб Пшигонски – лидер Кубка мира FIA, француз Люк Альфанд – чемпион Дакара, российский гонщик Владимир Васильев – победитель Ралли Рейда Africa Eco Race 2018 года, чешский гонщик Мартин Прокоп, выигравший в этом году Этап Кубка Мира в Абу-Даби, а также самый молодой гонщик, британец Харри Ханта на багги Рeugeot DKR 3008. Команда «КАМАЗ-мастер», на счету которой 15 побед в ралли-марафоне «Дакар», отправила в Казахстана два грузовика. Кроме того, в соревновании участвуют спортсмены из Германии, Аргентины, Чехии, Испании и других стран.

Соревновательный маршрут разделен на шесть этапов, участникам необходимо преодолеть 2,5 тыс. км.

На первом этапе участники направились к югу от города Актау в сторону курорта Кендерли, расположенного в 210 км к юго-востоку от областного центра. Второй день включает кольцевой участок через пустыни на восток вокруг населенного пункта Сенек, отрезок третьего этапа направлен вглубь области к востоку от Кендерли. Четвертый этап пройдет вокруг города Жанаозен, и затем участники вернутся в город Актау.

Два заключительных этапа пройдут в направлении из города Актау на север. На завершающем этапе спортсмены проедут вдоль береговой линии Каспийского моря и финишируют примерно в 15:00 2 июня на набережной площади Актау.