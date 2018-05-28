Монголия заняла 75 место в рейтинге паспортов для путешествий

CA-NEWS (MNG) - Монголия заняла 75 место (61 стран) в рейтинге паспортов Henley&Partners, который демонстрирует степень свободы передвижения граждан разных стран в преддверии туристического сезона.

С монгольским паспортом можно свободно посетить 61 страну мира.

На официальном сайте консалтинговой компании Henley & Partners был опубликован список 100 стран, гражданам которых легче всего путешествовать благодаря отсутствию визовых ограничений.

Другие страны Центральной Азии: Казахстан и Кыргызстан заняли 64 и 73 места. Граждане этих государств могут без визы посетить 76 и 63 страну мира соответственно. Таджикистан занял 77 место (58 стран для посещения без визы) и Узбекистан улучшил позиции до 76 позиции (57). Туркменистан на 82-й позиции (53 страны).

Индекс паспортов, ранее известный как Индекс визовых ограничений, составляется с 2006 года швейцарской компанией Henley&Partners в сотрудничестве с Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA).

Составители рейтинга подчеркивают, что визовые требования отражают статус страны в рамках мирового сообщества: отсутствие визовых ограничений позволяет эффективнее вести бизнес в различных юрисдикциях, поддерживать международные контакты, использовать глобальные инвестиционные возможности и путешествовать.

На первом месте в «Индексе паспортов» оказалась Япония, позволяющая своим гражданам путешествовать без визы в 189 стран.

Второе место разделили Германия и Сингапур — 188 безвизовых направлений. Третьими идут Испания, Италия, Финляндия, Франция, Швеция и Южная Корея, предоставляющие своим жителям возможность поехать без визы в 187 зарубежных государств.

На последних позициях в топ-100 оказались Афганистан и Ирак (30 стран), Сирия и Сомали (32 страны) и Пакистан (33 страны).