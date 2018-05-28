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  28 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Межпарламентская ассамблея СНГ может расшириться на одного участника

CA-NEWS (CA) - Состав Межпарламентской ассамблеи СНГ уже в нынешнем или следующем году может расшириться еще на одно государство. Об этом в интервью ТАСС заявил ее генеральный секретарь Юрий Осипов, принимающий участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Сейчас достаточно благоприятная обстановка, чтобы к нам присоединились новые члены, - сказал он. - Я не буду говорить, о каких государствах идет речь, потому что еще рано, боюсь спугнуть, но мы ведем серьезные переговоры, обмениваемся документами, взвешиваем цену вопроса, потому что нужны какие-то взносы от государства. Я думаю, что если не в этом, то на следующий год в СНГ войдет еще одно государство".

"В Межпарламентскую ассамблею СНГ", - добавил Осипов, отвечая на уточняющий вопрос, идет ли речь о Содружестве или его парламентском измерении.

Каких-либо предпосылок для развала СНГ нет, наоборот, происходит сближение членов сообщества на фоне утраты доверия к странам Запада, добавил Юрий Осипов.

"Чем хуже, на мой взгляд, отношения с Евросоюзом не только у России, но и у других государств, тем более добрососедскими и дружескими отношения становятся в СНГ, - сказал он. - Разве США защитят всех своих партнеров? Все это видят".

"На сегодняшний день, если мы сравним с тем, что было лет шесть - семь тому назад, то сейчас обстановка намного более близкая и добрососедская, - отметил Осипов. - Хотя время идет, мы 26-й год вместе работаем. 26 лет СНГ работало, и вдруг сейчас оно должно развалиться? Да в честь чего?"

Он добавил, что в СНГ постоянно запускаются новые программы, в том числе по работе с молодежью, которая стала очень важным направлением. "Мы стали обращать внимание на то поколение, которое мы 20 лет тому назад потеряли, допустим, в той же Украине, - сообщил Осипов. - Сейчас мы все это исправляем, делаем работу над ошибками".

Межпарламентская ассамблея - межгосударственный орган, разрабатывающий предложения для национальных парламентов стран Содружества. В него входят представители парламентов Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Молдавии, России, Таджикистана и Украины. Афганистан имеет статус наблюдателя.

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