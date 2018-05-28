В Вахдате чиновник вымогал у гражданина Афганистана $800 за выдачу справки

- Таджикистан, происшествия
- 14:25, 28 мая 2018
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CA-NEWS (TJ) - Сотрудник Управления жилищного хозяйства и строительства города Вахдата Нуров Бехзод Самадович задержан сотрудниками Агентства по госфинконтролю и борьбе с коррупцией Таджикистана по подозрению в вымогательстве, сообщает Авеста.
Как сообщается, Агентство по борьбе с коррупцией обратился гражданин Афганистана А.
В своем заявлении гражданин Афганистана попросил принять законные меры в отношении сотрудника Управления жилищного хозяйства и строительства города Вахдата Бехзода Нурова.
Гражданин Афганистана в своем заявлении утверждает, что Б.Нуров, за выдачу справки о месте проживания потребовал выплатить ему $800.
Получив $300, чиновник требовал принести оставшиеся $500, в момент получения которых в своем рабочем кабинете в городе Вахдате и был задержан сотрудниками Агентства.
В отношении Нурова Бехзода Саидовича возбуждено уголовное дело по статье 324 ч.1 УК Таджикистана, ведется следствие, отмечается в сообщении антикоррупционного ведомства.