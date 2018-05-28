РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  28 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Вахдате чиновник вымогал у гражданина Афганистана $800 за выдачу справки

CA-NEWS (TJ) - Сотрудник Управления жилищного хозяйства и строительства города Вахдата Нуров Бехзод Самадович задержан сотрудниками Агентства по госфинконтролю и борьбе с коррупцией Таджикистана по подозрению в вымогательстве, сообщает Авеста.

Как сообщается, Агентство по борьбе с коррупцией обратился гражданин Афганистана А.

В своем заявлении гражданин Афганистана попросил принять законные меры в отношении сотрудника Управления жилищного хозяйства и строительства города Вахдата Бехзода Нурова.

Гражданин Афганистана в своем заявлении утверждает, что Б.Нуров, за выдачу справки о месте проживания потребовал выплатить ему $800.

Получив $300, чиновник требовал принести оставшиеся $500, в момент получения которых в своем рабочем кабинете в городе Вахдате и был задержан сотрудниками Агентства.

В отношении Нурова Бехзода Саидовича возбуждено уголовное дело по статье 324 ч.1 УК Таджикистана, ведется следствие, отмечается в сообщении антикоррупционного ведомства.

print
  • Лидеры КНДР и Южной Кореи встретились во второй раз за месяц
  • Видео падения 380-килограммового стекла с 47 этажа в Москве попало в Сеть
  • Бутылка вина эпохи Людовика XVI была продана за $120 тысяч
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×