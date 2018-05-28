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  28 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Казахстане разрешили отдавать в школу 5-летних детей

CA-NEWS (KZ) - Министерство образования и науки Казахстана утвердило новые правила приема детей в 1 класс.

Как сообщает пресс-служба ведомства, школы должны обеспечивать прием в 1 класс всех детей 7 лет и детей, которым исполняется 6 лет в текущем календарном году, проживающих на территории обслуживания организации образования, независимо от уровня подготовки.

«То есть дети, которые родились в сентябре-декабре и до конца календарного года достигнут полных 6 лет, с этого года могут пойти в первый класс.

При этом родители имеют право выбрать другую организацию образования. В случае отказа в приеме на обучение в организацию образования родители или законные представители обучающегося обращаются по месту жительства в местные органы управления образования», - отметили в Минобразования.

Прием документов производится с 1 июня по 30 августа. Из перечня документов для приема детей в 1 класс исключена справка с места жительства.

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