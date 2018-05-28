Amnesty призвала ООН отреагировать на запрет женщинам водить автомобили в Туркменистане

CA-NEWS (TM) - Amnesty International призвала ООН обратить внимание на дискриминацию женщин в Туркменистане, в частности на фактический запрет на вождение автомобилей, ограничения свободы передвижения и требования соблюдать национальный дресс-код. Соответствующие рекомендации Amnesty International сделала в представлении Комитету ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин, который в ходе сессии 2-20 июля будет рассматривать периодический доклад Туркменистана.

Amnesty International отметила, что установление истинного масштаба нарушений прав человека в Туркменистане «представляется крайне затруднительным в связи со сложностями в доступе к информации из-за пределов страны». Кроме того, Туркменистан остаётся закрытым для проведения международных проверок.

Однако даже имеющейся информации достаточно для того, чтобы предположить массовое нарушение прав человека, в том числе прав женщин. В первую очередь это касается родственников заключённых, преследовавшихся по политических основаниям, и подвергнувшихся насильственному исчезновению лиц.

«Остаётся неизвестным местонахождение по меньшей мере 80 заключённых, подвергшихся насильственным исчезновениям после предполагаемой попытки покушения на тогдашнего президента Сапармурата Ниязова в ноябре 2002 года», – говорится в представлении Amnesty International. В течение пятнадцати лет родственники этих заключённых, в основном женщины, ожидали каких-либо известий о судьбе и местонахождении их мужей, братьев, отцов и сыновей. По имеющейся информации, только в течение 2017 года в заключении скончались трое исчезнувших – Тиркиш Тырмыев, Байрам Хасанов и Акмурад Реджепов.

В октябре 2014 года Комитет ООН по правам человека уже признавал, разбирая дело Татьяны Шихмурадовой и её приговорённого к 25 годам заключения мужа Бориса, что содержание заключённых без связи с внешним миром для их родственников равносильно пыткам и другим видам жестокого обращения.

Помимо этого Amnesty International отмечает, что туркменистанки подвергаются систематической дискриминации и в быту. В частности, постоянно ужесточается принятое ещё при президенте Самармурате Ниязове требование к ним носить национальную одежду. «Данное требование относится ко всему населению, но особенно строго его соблюдения требуют от работников государственного сектора», – говорится в представлении организации.

Кроме того, в марте 2018 года женщинам, занятым в государственном секторе в Ашхабаде, было дано указание не красить волосы, не использовать лак для ногтей, а также воздержаться от наращивания ресниц и ногтей.

«В апреле 2018 года женщин-педагогов сельскохозяйственного колледжа в Дашогузе предупредили о строгом соблюдении национального дресс-кода и подвергли проверке, чтобы убедиться, что они носят под платьями традиционные вышитые штаны», – уточняет Amnesty International.

Начиная с декабря 2017 года, несмотря на отсутствие каких-либо официальных заявлений по этому вопросу, сотрудники дорожной полиции останавливали женщин-водителей и выносили им предупреждения, а их автомобили отправляли на спецстоянку. В феврале 2018 года стало известно, что женщин предупреждают о том, что их водительские удостоверения не будут продлеваться по истечении срока их действия

В январе 2017 года студенток по всей стране предупредили о том, что им разрешается передвигаться по территории страны исключительно самолётом. Им также было запрещено пользоваться такси «во избежание неприличных происшествий».