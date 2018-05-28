В Узбекистане села обустраивают при финансовой поддержке учителей

CA-NEWS (UZ) - Учителей школ в Туракурганском районе Наманганской области Узбекистана заставляют перечислить часть зарплаты для реализации госпрограммы «Обод кишлок», которая подразумевает строительство доступных жилых домов по обновленным типовым проектам в сельской местности. Об этом сообщает centralasian.org.



Как рассказала одна из учительниц районной школы №3, попросившая не разглашать ее имени, руководство школы попросило всех учителей перевести суточную зарплату для строительства жилых домов в рамках этой госпрограммы. "Нам сказали, что поступил такой приказ от главы области и попросили написать расписку о своем согласии", – говорит она.

Учительница средней школы №8 в Туракурганском районе Наманганской области сообщила о том, что отказавшимся перечислить суточную зарплату пригрозили сокращением учебных часов и увольнением с работы.

– Мы получаем зарплату в размере 800 тысяч сумов (около 100 долларов США). С нашей мизерной зарплаты удерживают деньги для принудительной подписки, за ремонт здания школы. А теперь требуют сдать деньги для строительства жилых домов в сельской местности. Одним словом, нас принуждают сдать деньги. У нас нет иного выхода, как подчиниться требованию руководства, – жалуется учитель.

Однако некоторые школьные учителя из Туракурганского района заявили, что добровольно сдали деньги на благоустройство села.

Заместитель главы Туракурганского районного отдела народного образования Абдурасул Бойматов сказал, что не только школьные учителя, но и сотрудники всех других районных бюджетных организаций сдают деньги для строительства жилых домов по госпрограмме «Обод кишлок». Однако, как добавил чиновник, сбор денег бюджетниками осуществляется исключительно на добровольной основе.

Напомним, что 29 марта этого года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ «О программе «Обод кишлок» и постановление «О дополнительных мерах по реализации программы «Обод кишлок» в 2018 году». Проект предусматривает коренное изменение архитектурного облика сельских населенных пунктов, создание инженерно-коммуникационной и дорожно-транспортной инфраструктуры, а также социальных объектов.