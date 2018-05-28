Сын премьера Армении отправится служить в армию обороны Карабаха

CA-NEWS (CA) - Сын премьер-министра Армении Никола Пашиняна — Ашот отправится на службу в армию в ходе летнего призыва. В прямом эфире на своей странице в Facebook Никол Пашинян заявил, что в марте его сыну исполнилось 18 лет и он, в соответствии с законом, отправляется на службу.

Он добавил, что его сын Ашот в январе 2018 года вернулся в Армению из Тартуского университета и принял решение отправиться на службу, так как в марте ему исполнилось 18 лет.

Между тем, Никол Пашинян призывал своих соотечественников, покинувших Армению, чтобы не служить в армии, вернуться в республику в течение 20 дней и пройти службу.

«Обращаюсь не к тем, кто действительно серьезно болен. А к тем, кто находится в пограничном состоянии, либо использовал какие-то связи для медицинской справки. Новая Армения не для таких путей. Поэтому я хочу призвать их обратиться за повторной экспертизой, или излечить свои болезни и тоже с 1 июля отправиться на службу. Я прошу и требую, чтобы вы понесли свою долю ответственности перед страной», - заявил премьер Армении.

По его словам, об изменении общественного сознания говорит многое. Например — новость о том, что на «последний звонок» ни одна машина не попала на штрафную площадку. Это один из примеров нового самоконтроля граждан. Это самый большой ресурс, на основе которого надо развивать страну, добавил Пашинян.