В Таджикистане просят пересмотреть расписание школьных каникул

CA-NEWS (TJ) - Группа родителей попросила таджикские власти вернуть школьникам прежнее расписание каникул. Под обращением, которое подано 28 мая в исполнительный аппарат президента страны, подписались свыше 600 родителей.

Авторы петиции обращают внимание на то, что отмена осенних и весенних каникул отрицательно сказывается на здоровье детей, к концу каждого школьного полугодия они становятся уставшими и у них пропадает желание учиться.

«С психологической точки зрения, детям труднее адаптироваться к учебному процессу после продолжительных зимних каникул», - пишут родители.

Они просят, чтобы последний учебный день, как и в былые годы, вновь выпадал на 25 мая. Камила Черешнева, один из инициаторов коллективного письма, сказала 28 мая, что из-за отсутствия каникул между четвертями дети устают. «Они не могу хорошо усваивать учебный материал», - говорит она.

В 2010 году министерство образования Таджикистана упразднило «четверти» в учебном году, а соответственно осенние и весенние каникулы, введя два полугодия.

При этом зимние каникулы продолжаются целый месяц – с 1 января по 1 февраля, а заканчивается учебный год 7 июня. Чиновники сферы образования рассчитали, что во время месячных каникул планируется проведение различных учебных мероприятий, олимпиад, чтобы ученики не отдалялись от школы даже в период каникул.

"Сейчас вопрос о возврате расписания школьных каникул находится на рассмотрении в правительстве страны и, возможно, вопрос решится в пользу родителей", - сказал источник в Минобразования.