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  28 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Экстремиста из Узбекистана задержали в Петербурге

CA-NEWS (UZ) - indexУроженец Узбекистана, разыскиваемый на родине за участие в религиозной экстремистской организации, задержан в Петербурге.

Как стало известно «Фонтанке», в полдень 27 мая в Невском УМВД был задержан 32-летний гражданин Узбекистана, находящийся в федеральном розыске.

На родине его ищут как подозреваемого в совершении преступления по статье 244 УК Узбекистана. Состав этой статьи – «Создание, руководство, участие в религиозных экстремистских, сепаратистских, фундаменталистских или иных запрещенных организациях».

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