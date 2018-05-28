Экстремиста из Узбекистана задержали в Петербурге

CA-NEWS (UZ) - Уроженец Узбекистана, разыскиваемый на родине за участие в религиозной экстремистской организации, задержан в Петербурге.

Как стало известно «Фонтанке», в полдень 27 мая в Невском УМВД был задержан 32-летний гражданин Узбекистана, находящийся в федеральном розыске.

На родине его ищут как подозреваемого в совершении преступления по статье 244 УК Узбекистана. Состав этой статьи – «Создание, руководство, участие в религиозных экстремистских, сепаратистских, фундаменталистских или иных запрещенных организациях».