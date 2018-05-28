В Туркменистане введут медицинскую смс-рассылку

CA-NEWS (TM) - На заседании преавительства Туркменистана в пятницу, 25 мая президент Гурбангулы Бердымухамедова поручил министерству здравоохранения и медицинской промышленности совместно с соответствующими ведомствами изучить вопрос рассылки сообщений медицинского характера через оператора сотовой связи «Altyn asyr», сообщает пресс-служба главы государства.

Министр здравоохранения и медицинской промышленности Нурмухаммет Аманнепесов рассказал, что смс-рассылка будет направленна на повышение охвата населения профилактической работой, популяризацию здорового образа жизни, стимулирование к отказу от вредных привычек, распространение знаний о здоровом питании.

«Целевое SMS-информирование будет также способствовать своевременному прохождению медицинских обследований», - говорится в сообщении.

Бердымухамедов также указал на необходимость организации данной услуги на должном уровне. В данной связи вице-премьеру было поручено тщательно проработать все вопросы, связанные с внедрением SMS-информирования.