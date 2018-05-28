Судебная реформа в Таджикистане: Закрытые суды, недоступные сайты

CA-NEWS (TJ) - Доступ к судебной информации, согласно международным правовым нормам, в большинстве случаев должна быть открытой.

В Таджикистане в этом направлении приняты ряд правовых актов. Но суды пока не спешат «поделиться информацией» с гражданами, ссылаясь на закрытость информации или же придумывая различные другие бюрократические барьеры. Таджикские эксперты Фаррух Бозоров и Исмоил Исломов разбирались в тонкостях судебной реформы.

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Нормативно-правовая база – на уровне

В Таджикистане имеется хорошая нормативно-правовая база для обеспечения информационной открытости судов. Кроме Программы Судебно-правовой реформы (СПР) на 2011-2013 годы, вопросы информационной открытости судов регулируются постановлением Пленума Верховного суда РТ от 29 сентября 2014 года «О гласности и открытости судебного разбирательства и праве на доступ к информации о деятельности судов» и постановлением Правительства РТ от 1 апреля 2011 года «Об утверждении “Порядка единых требований для сайтов и локально-вычислительных сетей государственных органов управления». 10 июля 2017 года также было принято Постановление Правительства РТ «О Единых правилах для официальных сайтов министерств и ведомств, местных исполнительных органов государственной власти и органов самоуправления посёлков и дехотов в сети Интернет» и разработаны Единые правила для официальных сайтов министерств и ведомств, местных исполнительных органов государственной власти и органов самоуправления поселков и дехотов в сети Интернет. Данные документы были приняты в целях реализации Концепции формирования электронного правительства в РТ, утверждённой постановлением Правительства РТ от 30 декабря 2011 года, и Закона Республики Таджикистан "О праве на доступ к информации".

Но как показывает практика, не всегда то, что изложено на бумаге, претворяется в жизнь…

Сайты судов. Вместо информации – рапорт о субботнике

Эксперты указывают, что вопрос же о доступе к судебной информации остается весьма неопределенным, поскольку нет четкого определения, что же является «судебной информацией», что к ней относится. Одним из важнейших источников судебной информации являются сайты судов.

В 2017 году экспертной группой, состоящей из представителей академических кругов, института адвокатуры, и общественных организаций при поддержке Программы Развития ООН в Таджикистане (ПРООН) был проведен анализ исполнения государственных программ РТ в области судебно-правовой реформы.

В анализе приводится, что в ходе изучения сайтов судебных органов выяснилось, что практически все суды запустили свои веб-сайты в сети Интернет, что должно было способствовать, в определенной степени, обеспечению прозрачности их деятельности.

В настоящий момент зафиксировано 56 сайта у судов различных звеньев, однако для лиц, которые пользуются вышеуказанными сайтами, их недостатки в настоящее время очевидны. Это, прежде всего: отсутствие информации о передвижении конкретных гражданских дел и содержании вступивших в законную силу судебных актов, нерегулярность размещения обновлений, технические проблемы, нерешенность вопроса об использовании элементов электронного правосудия при совершении отдельных процессуальных действий.

К примеру, согласно проведенному 13 мая мониторингу, городской суд Душанбе последний раз обновил информацию 12 марта, выставив перепечатку статьи из газеты «Минбари халк». Сайты судов столичных районов Фирдавси и И.Сомони были недоступны, а на сайте суда района Сино список рассматриваемых дел выставлен в июле 2016 года. Последнее обновление сайта – новость от 3 марта 2018 года о проведенном субботнике работниками суда.

Военный суд душанбинского гарнизона дал последнюю новость в декабре 2017 года, а Экономический суд Душанбе - в ноябре.

Недоступны сайты судов городов Вахдат, Рогун, Согдийской области, и других.

Областной суд Хатлонской области обновил список рассматриваемых дел недавно, 10 мая, но к сожалению, эта новость недоступна.

Верховный суд РТ в последний раз обновил свой сайт в апреле нынешнего года, разместив объявление о конкурсе на должность стажера-судьи. Последнее обновление Высшего экономического суда - в мае 2018 года об участии судей на заседании Комитета по инвестициям.

Русская версия почти во всех сайтах недоступна.

В ходе проведения анализа со стороны экспертов в 2017 году было выяснено, что в бюджетах судов нет специальной графы на оплату услуг интернет-провайдеров. При попытке посещения сайтов судов выяснилось, что целый ряд сайтов был недоступен, поскольку провайдеры их отключали от сети за неуплату. Также в ходе этого исследования было выяснено, что отсутствуют какие-либо четкие требования к создаваемым судебным сайтам и той информации, которая на них должна размещаться. Также неясно, кто предоставляет информацию, в каком объеме и с какой периодичностью для ее последующего размещения на сайте. Кроме того, нет центра или специально назначенного специалиста, у которого можно было бы оперативно проконсультироваться по возникающим вопросам, связанным с разработкой сайта.

Учитывая тот факт, что функции по созданию сайтов возлагаются, в основном, на сотрудников административного аппарата, но при этом основные их функции остаются в прежнем объеме, растет нагрузка у этих сотрудников и поэтому заниматься сайтами они могут лишь от случая к случаю. Таким образом, для создания и нормального функционирования сайтов судов не созданы необходимые условия, как с точки зрения кадров, так и с точки зрения финансового, нормативного и административного обеспечения.

Не все так плохо, но…

Авторы анализа исполнения государственных программ РТ в области судебно-правовой реформы сошлись во мнении, что положительным является наличие веб-сайтов у большинства судов Таджикистана. Но вместе с тем, сайты судов не решают в полной мере вопрос доступа к информации, так как информация о рассмотрении дел, по большей части, является устаревшей, не обновляется, отсутствует информация о передвижении дел и содержании вступивших в законную силу судебных актов, таджикская и русская версии сайтов не всегда аутентичны, не решен вопрос об использовании элементов электронного правосудия.

Эксперты предлагают, в целях обеспечения прозрачности гражданского и экономического судопроизводства решить вопрос о размещении судебных актов, вступивших в законную силу, на сайтах соответствующих судебных органов в сети Интернет, а также на основании передового опыта других стран подготовить и принять Закон РТ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов». Кроме этого они предлагают принять единые правила или положения, регулирующие работу судов в сети Интернет.

Под грифом «секретно»

Информация в судах в любом случае должна быть открытой, считает судья в отставке, заслуженный юрист Ватан Абдурахманов.

- Мы очень много засекречиваем судебные дела. В закон нужно внести изменения и дополнения, пресекающие такую практику. Закон не запрещает получить информацию, за исключением гостайны. Но это неправильно, когда злоупотребляют этим понятием при рассмотрении дел, в которых нет госсекретов.

Есть проблема, когда судебные заседания, в основном по гражданским делам проходят в кабинетах судей. И там не все физически не могут присутствовать на заседании. Но в залах участие граждан не должно запрещаться, - считает юрист.

Подобная практика, по его словам, применяется и в других сферах, например, в парламенте страны:

- Мы избираем депутатов и вместе с тем, сами не можем свободно участвовать на заседании наших избранников. Почему так? Мы ведь имеем право изложить свое мнение, или же посмотреть, как работают наши депутаты.

Лариса Александрова, юрист, директор ОФ «Ваш Выбор» (Миссия организации по защите и продвижении прав женщин и детей) отметила, что доступ к зданию суда вообще усложнился, а о получении информации вообще трудно говорить.

- Я считаю, что доступ к судебной информации ограничен, в особенности национальных меньшинств, - говорит она. - У нас созданы сайты судов, в том числе и у Верховного Суда. Но я не могу там найти нужное мне постановление Пленума ВС РТ на русском языке. Нет решения судов и на других сайтах судов. Это табу для нашей судебной власти. Верховный суд перестал делать обобщения судебной практики по различным категорий дел, что также говорит о слабом аналитическом потенциале судей.

По словам Ларисы Александровой по гражданским делам все решения судов и другие судебные акты вручаются только на таджикском языке, и принимаются исковые заявления и другие обращения только на государственном языке.

- А если и принимают, то все равно в последующем просят предоставить перевод. Для национальных меньшинств, каким на сегодня являюсь я, русская по национальности, это дополнительные траты на переводчика. Если я, например, еще смогу себе это позволить, а какая-нибудь русская бабушка, которая обратилась в суд, не может себе это позволить. И таких случаев, я знаю, не мало. Да, и ГПК ничего не говорит о том, чтобы суд не принимал судебные акты на языке нацменьшинств, - резюмировала собеседница.

А как у соседей?

Рустам Мадалиев, правовой эксперт из Кыргызстана говорит, что доступ к судебной информации в Кыргызской Республике основан на конституционных нормах об открытости и публичности такой информации. В частности, статья 99 Конституции республики предусматривает следующее: «Разбирательство дел во всех судах осуществляется открыто. Слушание дела в закрытом заседании допускается лишь в случаях, предусмотренных законом. Решение суда объявляется публично».



По словам эксперта более детальную законодательную регламентацию вопросы доступа к судебной информации получили в Законе Кыргызской Республики «О доступе к информации, находящейся в ведении государственных органов и органов местного самоуправления Кыргызской Республики». Поправки в этот Закон, внесенные в 2016 году, содержат условия и положения об открытости и публичности судебной информации.

-Так, согласно данного Закона каждый имеет право полностью или частично воспроизводить судебные акты, вынесенные в установленной форме по существу дела и оглашенные судом публично, любым способом, в том числе путем публикации их в печатных изданиях, в средствах массовой информации, создания сборников или электронных баз данных. В то же время Закон содержит некоторые ограничения по их открытости. В частности, Закон предусматривает: «В текстах судебных актов, открытых для всеобщего доступа, не могут быть разглашены сведения, позволяющие идентифицировать лицо (физическое и юридическое лицо). Такие сведения заменяются инициалами, литерными или цифровыми обозначениями. Не подлежат обнародованию тексты судебных актов, вынесенных по делам, разбирательство которых проводилось в закрытых судебных заседаниях, за исключением реквизитов, вводной и резолютивной частей судебных актов», - говорит Рустам Мадалиев.

Эксперт подчеркнул, что с начала 2017 года все судебные акты республики публикуются на едином портале - вебсайте судебной системы – sot.kg, доступ к которой открыт для всех.

-Этот портал постоянно обновляется пока теми судами, которые имеют соответствующее оборудование и доступ к интернету. Эта ситуация постепенно улучшается и имеется надежда, что в скором будущем все суды будут иметь возможность публиковать свои судебные акты в оперативном порядке, - отметил Мадалиев.

Закон о доступе к информации – не только для СМИ

По мнению экспертов, хотя в республике принят Закон "О праве на доступ к информации", где четко указаны права и обязанности сторон по предоставлению и получению информации, многие граждане страны не знакомы с его положениями.

- Проблема в том, что этот закон у нас в основном ассоциируют со СМИ, - говорит национальный аналитик Абдуразок Алимардонов. – То есть, в обществе укоренилось понятие, что этот закон принят только для журналистов. Но на самом деле он издан для всех граждан страны. Проблема с применением этого закона существует и в судебной системе, когда, например, гражданин обращается касательно деятельности судебных органов. Это может быть студент, педагог, эксперт, которым информация нужна для учебной, научной или исследовательской работы.. И он обращается в судебные органы для получения информации, но получает отказ, незаконный отказ.

По словам эксперта, в отличие от наших соседей, например Казахстана, Кыргызстана и той же России, у нас нет специального закона, регулирующего доступа к информации в судебной системе.

- В этих странах принятые законодательные акты облегчает работу судов для которых четко расписан в каком объеме и порядке они могут передать информацию. Надеемся, что будет принят отдельный закон или дополнение к существующему закону и у нас, у в котором были бы учтены все эти проблемы, - говорит юрист.

Касаясь электронного доступа к судебной информации, Абдуразок Алимардонов отметил, что сайты судов были созданы в рамках концепции перехода к электронному правительству и из Послания Президента РТ Маджлиси Оли РТ.

- Почему я должен ехать в суд, чтобы узнать, когда будет рассмотрено то или иное дело, какое решение было принято, вместо того, чтобы просто дома или на работе зайти на сайт суда и узнать об этом?- вопрошает эксперт. - Это не закрытая информация. Пользоваться сегодняшними информационными технологиями – это обязанность судебных органов. К сожалению, культура современного информационного этикета у нас не развита. Но мы должны как можно быстрее прийти к этому. Уже делается первые шаги. Есть политическая воля правительства. Сейчас разрабатывается проект касательно доступа к судебной информации и думаю, в ближайшем будущем ситуация улучшится в лучшую сторону.