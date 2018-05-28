Жизнь в Центральной Азии: Древняя монгольская охотничья традиция под угрозой исчезновения

CA-NEWS (MNG) - Противостояние природоохранных норм и древних традиций монгольских оленеводов проходит в лесах Северной Монголии. Эта охотничья территория принадлежит оленеводам Дакк на протяжении тысячи лет, но сейчас оленеводство находится под угрозой из-за запрета на охоту, налагаемая государством, передает Euronews.

«По традиции эти земли являются естественными ресурсами, необходимыми для выживания. В 2012 году эта территория была определена как часть национального парка. Теперь система обстоит следующим образом, если ты хочешь использовать естественные ресурсы, то тебе нужно получить разрешение и заплатить за это»,- объясняет глава заповедника Национального парка вдоль рек Тенгис и Шилин, Тумурсук Жал. Правительство заявляет, что пытаются защитить исчезающие виды животных на которые в последнее время началась агрессивная охота.

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Монгольские оленеводы опасаются, что вековые традиции предков могут исчезнуть из-за установленного в стране запрета на нелицензионную охоту, сообщает Reuters.Предкам оленеводов Дакк, которые всегда славились своими охотничьими навыками, принадлежали северные леса Монголии. Но затем земля стала относиться к категории охраняемой территории и правительство в целях защитить экосистему наложило свои запреты. Мишенью многих охотников стали исчезающие виды животных: красные и мускусные олени, лоси. Несмотря на сокращение популяций этих видов,охотники продолжают продавать их на китайском рынке. Даже выдаваемые государством ежемесячные выплаты не спасают положение. Оленеводы больше беспокоятся об исчезновении их традиций, нежели о денежных компенсациях.

«Это наша воля заниматься оленеводством, так поступали и наши предки, это наша традиция», - утверждает оленевод по имени Чулуу, давая интервью Reuters. Оленеводы Дакк опасаются потерять свою индивидуальность из-за такого запрета, ведь они многие годы сохраняли свои традиции и теперь, когда наложен запрет, они чувствуют что у них что-то отобрали и они словно не могут пойти туда куда хотят.

«Нововведённый запрет не направлен против оленеводов Дакк, это запрет против незаконной охоты, чтобы спасти дикую фауну», - поясняет глава Национального парка Турмусук Жал. Сам он вырос в этой местности и очень хорошо знает ее историю, но тем нее менее настаивает на том, чтобы оленеводы строго следовали букве закона...

Mongolia hunting ban clashes with centuries old tradition | Euronews