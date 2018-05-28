Баттулга принял участие в дискуссии «Планы ШОС на будущее: Участие Монголии»

CA-NEWS (MNG) - Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга принял участие в дискуссии «Планы ШОС на будущее: Участие Монголии», которая состоялась в Министерстве иностранных дел страны, сообщает в понедельник, 28 мая Монцамэ.

В дискуссии приняли участие бывшие министры иностранных дел, специалисты по стратегии и преподаватели по международным отношениям, дипломаты-ветераны. Они обменялись мнениями по вопросу об участии Монголии в работе ШОС а также о дальнейших планах данной организации.