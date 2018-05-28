Глава Минобороны Китая рассказал о намерении усиливать практическое сотрудничество с Монглией

CA-NEWS (MNG) - Китайская армия намерена усиливать практическое сотрудничество с Монголией. Об этом заявил член Госсовета КНР, министр обороны КНР Вэй Фэнхэ сегодня, 28 мая в Пекине на встрече с министром обороны Монголии Нямагийном Энхболдом, сообщает Синьхуа.

Вэй Фэнхэ во время переговоров заявил, что Китай готов совместно с Монголией непрерывно продвигать всеобъемлющие отношения стратегического партнерства, чтобы нести пользу народам двух стран. Китайская армия хочет усиливать практическое сотрудничество с Монголией в подготовке кадров для вооруженных сил двух стран, проведении совместных учений, международной миротворческой деятельности, борьбе с терроризмом, стимулировать повышение на новую ступень межармейских связей.

Н.Энхболд заявил, что Монголия хочет усиливать практические связи и общение в различных сферах, продвигать непрерывное углубление отношений между армиями двух стран.