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  29 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистан пересмотрит систему трудоустройства граждан за рубежом

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане на Едином портале интерактивных государственных услуг опубликован для обсуждения проект постановления, предусматривающий коренной пересмотр системы организованного трудоустройства граждан республики за рубежом.

В документе перед Агентством по внешней трудовой миграции ставятся задачи по улучшению и совершенствованию системы внешней трудовой миграции. Это содействие гражданам Узбекистана, желающим осуществлять трудовую деятельность за рубежом; сотрудничество с иностранными государствами для регулирования процессов трудоустройства и обеспечения трудовых прав наших соотечественников; лицензирование организаций по трудоустройству граждан за рубежом.

В обсуждаемом документе предложено утвердить лицензирование деятельности по трудоустройству граждан за рубежом, утвердить порядок организованного набора граждан для работы за рубежом.

Кроме того, предполагается перечислять в Фонд стимулирования труда работников не 5, а 12 процентов размеров выплат из Государственного фонда содействия занятости.

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