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  29 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Председатель Верховного суда Таджикистана встретился в Пекине с коллегами по ШОС

CA-NEWS (TJ) - Тринадцатое совещание председателей Верховных судов стран-членов Шанхайской организации сотрудничества состоялось в Пекине, столице КНР, сообщает пресс-служба Секретариата ШОС.

Таджикистан на данном совещании представлял председатель Верховного суда Шермухаммад Шохиён. Также в мероприятии приняли участие главы ВС КНР, Кыргызстана, Пакистана, России, Казахстана, Индии, Узбекистана.

В ходе встречи, обсуждая вопросы углубления сотрудничества в сфере правосудия в рамках ШОС, участники обменялись мнениями и провели дискуссии по информатизации судебной деятельности и созданию «умных судов», применению права и трансграничному судебному сотрудничеству по противодействию терроризму, наркотрафику, отмыванию денег и другим преступлениям.

Также участники совещании дискутировали относительно правовых норм и судебной практики по исключению недопустимых доказательств в уголовном процессе, по правовым нормам и судебной практике по договорам международной купли-продажи товаров, а также по совершенствованию механизма международного сотрудничества ШОС в сфере правосудия.

Достигнуты договоренности, направленные на дальнейшее углубление взаимного обмена и сотрудничества государств-членов ШОС в судебно-правовой сфере. Стороны видят необходимость в установлении и укреплении постоянных связей и взаимодействия между Верховными судами государств-членов ШОС.

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