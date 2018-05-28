17-летняя девушка выиграла шоу «Голос Монголии»

CA-NEWS (MNG) - 17-летняя Т.Енгун выиграла шоу «Голос Монголии», финал которого прошел в воскресенье, 27 мая, сообщает издание Монцамэ.

Участница группы Д.Уламбаяр (Ука) стала победителем шоу по итогам голосования среди зрителей. Она набрала самое большее количество голосов, представив в финале песню Лорен Оллред «Never Enough».

Более того, Т.Енгун была награждена контрактом с «Mongol Content LLC», который является официальным представителем «Universal Music» в Монголии и получила машину марки Nissan Qashqai.