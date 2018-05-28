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  29 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Киеве состоится украинско-узбекский экономический форум

CA-NEWS (UZ) - В Киеве 6 июня состоится украинско-узбекский экономический форум на тему: «Украина и Узбекистан: перспективы развития экономических отношений». Об этом сообщает пресс-служба торгово-промышленной палаты Узбекистана.

Программой форума предполагается обсуждение вопросов торгово-экономического сотрудничества между Украиной и Узбекистаном, применения инструментов содействия международной торговле, вопросам транспорта и логистики и инвестиций.

Кроме обсуждения вопросов сотрудничества, в рамках форума планируется организация выставки товаров узбекского производства: текстиль, обувь-кожа, электробытовая техника, пищевая продукция, строительные товары, химическая и нефтехимическая продукция.

Кроме того, во время указанного форума будут организованы В2В переговоры украинских и узбекских представителей деловых кругов.

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