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  29 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Массовая драка с поножовщиной произошла на окраине Душанбе

CA-NEWS (TJ) - В прошлую субботу в Душанбе произошла групповая драка с поножовщиной. По данным официального сайта министерства внутренних дел Таджикистана, драка произошла на территории 102 микрорайона, участниками которых было шесть человек. Трое мужчин в возрасте 19, 22 и 31 лет подрались с гражданами в возрасте 19, 20 и 24 лет, все они являются жителями столицы.

В ходе драки один из участников нанес ножевые ранения двум своим противникам. По данному факту возбуждено уголовное дело, в данный момент ведется следствие, говорится в сообщении пресс-службы правоохранительного ведомства.
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