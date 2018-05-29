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  29 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Н.Назарбаев произвел ряд кадровых перестановок

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев произвел ряд кадровых перестановок.

Как сообщается на сайте Акорды, глава республики освободил Вагапова Данияра Валерьевича от должности ответственного секретаря Министерства национальной экономики РК и назначил заведующим Государственно-правовым отделом Администрации президента.

На освободившееся кресло ответсекретаря Министерства нацэкономики назначен Джумабеков Арман Даирович.

Карашев Анарбек Бактыгазович освобожден от должности ответственного секретаря Министерства иностранных дел в связи с переходом на другую работу.

Кошербаев Ермек Беделбаевич освобожден от должности ответственного секретаря Министерства сельского хозяйства и назначен ответсекретарем Министерства иностранных дел Казахстана.

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