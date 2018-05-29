В Таджикистане женщина пыталась утопиться из-за семейных проблем

CA-NEWS (TJ) - В Таджикистане женщина пыталась утопиться из-за семейных проблем, сообщает портал centralasian.org.

Хосият Шарифова, 30-летняя жительница Явана, в начале мая пыталась свести счеты с жизнью. Она отправилась к реке Сарикамыш и бросилась в воду, следом за ней прыгнул ее 3-летний сын.

На их счастье неподалеку находился местный житель Халим Кодиров, который спас мать с ребенком. «Я возвращался домой, когда увидел плачущую девочку, которая сквозь слезы сказала, что ее мать тонет. Быстро прыгнул в реку, спас сначала мальчика, потом его мать. Женщина была без сознания, я помог ей прийти в чувство», - рассказал спасатель.

Сама женщина сказала, что решилась на отчаянный шаг, чтобы выразить таким образом протест на пренебрежительное отношение в семье мужа. ​Восемь лет назад Хосият вышла замуж за жителя кишлака Мехнатобод Яванского района Шодмона Раджабова. За всю семейную жизнь она видела мужа несколько раз, так как он находился в трудовой миграции и изредка приезжал на родину. По словам женщины, в последний раз муж видел 6-летнюю дочь Нурбону два года назад, а 3-летнего Амирджона не видел вовсе.

«Муж постоянно находился на заработках, а я жила с его родными. Свекровь и золовки плохо относились ко мне. Находили любой повод, чтобы очернить меня. Муж денег не присылал, а в последнем телефонном разговоре сказал, что не хочет больше жить со мной. Так меня выставили из дома», - говорит Хосият.

«Все произошло внезапно. Я была подавлена и думала, что это единственный выход из ситуации. Передала свой телефон дочери и бросилась в реку. Но когда я почувствовала рядом с собой ножку 3-летнего сына, меня охватил ужас. Хотела его спасти, пыталась вытолкнуть его из воды. Дальше не помню ничего», - рассказывает Хосият.

​Шодмон Раджабов, бывший супруг Хосият, который находится в России, сказал, что узнал о попытке самоубийства несколько дней назад. Он недоволен тем, что Хосият рассказала в суде, что он не помогает материально своим детям. «У бывшей жены скверный характер. Она пыталась рассорить меня с матерью и сестрами. Я не стал терпеть и развелся с ней. А детям я постоянно отправляю деньги», - сказал собеседник.

Расследованием факта попытки суицида занимается прокуратура Явана. После спасения Хосият провела три недели на больничной койке, пришла немного в себя и сейчас все свое время проводит с детьми. Тахмина Ходжаева, глава отдела по делам женщин Яванского района, сказала 28 мая, что они оказали Хосият психосоциальную помощь.