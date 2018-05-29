Российский миллиардер Роман Абрамович получил гражданство Израиля

CA-NEWS (CA) - Российский миллиардер Роман Абрамович, владелец футбольного клуба «Челси», оставшийся без британской визы, принял гражданство Израиля и переедет в Тель-Авив, где купил собственность, сообщает Reuters со ссылкой на израильские СМИ.

Абрамович считался одним из богатейших людей Великобритании после того, как купил клуб английской премьер-лиги в 2003 году. Его британская виза истекла в прошлом месяце и, по словам источников Reuters, ее продление затянулось. Британское правительство отказалось от комментариев.

Вебсайт Ynet, принадлежащий крупнейшей газете Израиля Yedioth Aharonoth, сообщил, что Абрамович прилетел в Тель-Авив в понедельник и получил документы, подтверждающие его израильское гражданство.

Представитель израильского министерства иммиграции и репатриации отказалась комментировать это сообщение, ссылаясь на конфиденциальность личных данных, однако представитель пограничной службы подтвердил, что Абрамович находится в Израиле.

Как сообщает The Times of Israel, министерство внутренних дел подтверждает сообщения о том, что частный самолет бизнесмена приземлился в аэропорту имени Бен-Гуриона, где Абрамовичу выдали удостоверение личности гражданина. Он станет самым богатым человеком Израиля и будет жить в Тель-Авиве, подчеркивает издание.

Источники Би-би-си в правительстве Израиля подтвердили, что Абрамович прилетел в Израиль около часа дня в понедельник и официально получил гражданство. Однако в настоящее время, по их данным, миллиардер уже покинул страну.

Абрамович получил израильский паспорт в соответствии с законом о возвращении, который позволяет евреям получать израильское гражданство. Как сообщает израильская пресса, Абрамович подал документы в посольстве Израиля в Москве.

Сообщается также, что он отказался от предлагаемой каждому репатрианту денежной субсидии.

Представитель Абрамовича отказался от комментариев.

Ранее стало известно, что Абрамович, запросивший о продлении своей британской визы, до сих пор не получил ответа от властей Британии.

В окружении самого бизнесмена подчеркивали, что речь не идет об отказе в выдаче визы. Абрамович не в первый раз продлевает визу, но в этот раз произошла задержка, говорили Би-би-си источники в окружении миллиардера.

Отношения между Москвой и Лондоном резко ухудшились после отравления бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери, в котором Британия обвинила Россию. Кремль отвергает причастность.