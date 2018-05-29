МБРР предоставит Узбекистану $50 млн на энергоэффективность

CA-NEWS (UZ) - Национальный банк внешнеэкономической деятельности Узбекистана и Международный банк реконструкции и развития (MБРР ВБ) подписали соглашения на сумму 50 млн долларов США для реализации проекта "Повышение энергоэффективности промышленных предприятий". Об этом сообщили в представительстве ВБ в Ташкенте.

Проект предусматривает модернизацию устаревшего оборудования и производственных процессов, а также применение энергосберегающей технологии на малых, средних и крупных промышленных предприятиях Узбекистана.

Ожидается, что инвестиции в рамках проекта помогут дополнительно сэкономить 386 ГВт-часов энергии и сократить выбросы в атмосферу до 799 тыс. тонн углекислого газа в год.

Проект по улучшению энергоэффективности осуществляется в рамках программы заимствований, предоставленных Всемирным банком, подписание которой состоялось 17 мая 2018 года в ходе официального визита Шавката Мирзиёева в США.