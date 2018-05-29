Аким Астаны поручил подавать в суд на нерадивых дорожников

CA-NEWS (KZ) - Аким Астаны Асет Исекешев проверил темпы строительства улицы Сарайшык.

Как сообщает пресс-служба акимата города, длина улицы составляет 3 км, дорожное полотно будет иметь 8 полос движения. Строительство улицы Сарайшык на участке от улицы Ш.Бейсековой до проспекта Туран должно разгрузить транспортные потоки внутренней магистральной Малой кольцевой дороги на параллельных направлениях улиц Сыганак и Коргалжинской трассы. А.Исекешев поручил обеспечить проезд к 1 июля.

Аким также проинспектировал участок строительства улицы Джангильдина от улицы Бейсекова до улицы Кумисбекова. На месте руководитель управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Асхат Карагойшин доложил, что по причине неисполнения договорных обязательств подрядной организацией затянулись строительные работы.

Аким, осмотрев объект, дал поручение расторгнуть договор и подать в суд на организацию-подрядчика.

«Мы постоянно говорим, что Астана должна стать городом, комфортным для проживания. И этот комфорт жителей зависит в том числе от вашей работы – дорожников. Второй год не можете завершить строительство. А ведь в этом районе проживает 15 тысяч человек! Кто не справляется, тот не будет работать в Астане! Надо расторгать договоры с такими подрядчиками. Поручаю принять меры», – заявил аким.

Также во время объезда акиму было доложено о задержке сроков строительства улиц Карасаз, Обаган, Арганаты, где расположены здания Духовного управления мусульман Казахстана, посольств Китая, Южной Кореи, Малайзии. По словам подрядчика, задержка работы связана с внесением изменения в технические условия проекта.

Аким столицы акцентировал внимание на том, что подобные вопросы, так же как и погодные условия, не могут служить основанием для срыва графиков сдачи улиц в эксплуатацию. А.Исекешев предупредил, что ремонт на данных участках должен быть завершен до 1 сентября, в противном случае, по его словам, договоры с компаниями, не исполняющими свои обязательства, будут расторгнуты.

Также подрядчикам были даны поручения до конца года открыть проезд по улицам в районе посольств Беларуси и Узбекистана.