20 человек отравились на ифтаре в Караганде

CA-NEWS (KZ) - 20 человек отправились на ифтаре в Караганде.

По данным пресс-службы Управления здравоохранения Карагандинской области, с симптомами кишечной инфекции: высокая температура, рвота, жидкий стул, всеобщая интоксикация – они обратились в областную инфекционную больницу.

Среди пациентов 4 несовершеннолетних.

«Все пациенты рассказали, что ели мясо, салаты, выпечку во время ауызашара. Все поступившие в больницу - карагандинцы. Среди них четверо детей в возрасте от 5 до 13 лет. Пациенты ели пищу в одном доме», - отметили в ведомстве.