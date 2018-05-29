РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  29 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Директор Третьяковки показала фото поврежденной вандалом картины Репина «Иван Грозный убивает своего сына»

CA-NEWS (CA) - В понедельник, 28 мая, директор Третьяковки Зельфира Трегулова вместе с представителями музея показала журналистам повреждения картины Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван» («Иван Грозный убивает своего сына»), на которую напал 37-летний вандал. Изображение опубликовало агентство «Москва».

Картина была повреждена 25 мая тремя ударами столбиком ограждения по стеклянному корпусу на раме. Задержанный признался, что во время нападения был пьян. Заведено уголовное дело.

Произведение повреждено в нескольких местах. Краска содрана прямо в середине картины, на фигуре царевича Ивана. По информации полиции, несколько ударов по картине посетитель музея нанес металлическим столбиком ограждения. Им же он разбил стекло, которое защищало картину.

Трегулова объявила журналистам, что Третьяковка после нападения выступает за ужесточения наказания для вандалов. А также потребует исключить алкоголь из меню буфета при музее.

Картина, ущерб которой был нанесен на сумму около 10 млн рублей ($160,5 тыс.), не была застрахована. Как рассказала директор Третьяковки, по закону страховка картинам в музее не требуется — такие требования возникают при перевозке экспонатов.

Взять расходы по реставрации картины на себя музею уже предложил Сбербанк. «Пока не проведены окончательные работы.

print
  • До начала купального сезона в водоемах Казахстана погибли 28 человек, в том числе 11 детей
  • В Таджикистан из Сирии возвращены четверо детей
  • В Казахстане наблюдается рост лесных и степных пожаров
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×