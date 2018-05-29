Директор Третьяковки показала фото поврежденной вандалом картины Репина «Иван Грозный убивает своего сына»

CA-NEWS (CA) - В понедельник, 28 мая, директор Третьяковки Зельфира Трегулова вместе с представителями музея показала журналистам повреждения картины Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван» («Иван Грозный убивает своего сына»), на которую напал 37-летний вандал. Изображение опубликовало агентство «Москва».

Картина была повреждена 25 мая тремя ударами столбиком ограждения по стеклянному корпусу на раме. Задержанный признался, что во время нападения был пьян. Заведено уголовное дело.

Произведение повреждено в нескольких местах. Краска содрана прямо в середине картины, на фигуре царевича Ивана. По информации полиции, несколько ударов по картине посетитель музея нанес металлическим столбиком ограждения. Им же он разбил стекло, которое защищало картину.

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Трегулова объявила журналистам, что Третьяковка после нападения выступает за ужесточения наказания для вандалов. А также потребует исключить алкоголь из меню буфета при музее.

Картина, ущерб которой был нанесен на сумму около 10 млн рублей ($160,5 тыс.), не была застрахована. Как рассказала директор Третьяковки, по закону страховка картинам в музее не требуется — такие требования возникают при перевозке экспонатов.

Взять расходы по реставрации картины на себя музею уже предложил Сбербанк. «Пока не проведены окончательные работы.