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  29 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Казахстан просит Китай освободить этнических казахов, задержанных за двойное гражданство

CA-NEWS (KZ) - В Пекине состоялись казахстанско-китайские консультации по консульским вопросам. Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел РК, казахстанскую делегацию возглавил директор Департамента консульской службы МИД Ардак Мадиев, китайскую – директор Консульского департамента внешнеполитического ведомства Го Шаочунь.

Стороны провели переговоры по вопросам двустороннего сотрудничества в консульской сфере, защиты прав и интересов граждан двух стран, а также взаимных поездок жителей Казахстана и Китая.

Казахстанская сторона подняла вопрос о положении этнических казахов, переселившихся из Китая в Казахстан и принявших гражданство РК, и попросила об объективном рассмотрении дел и освобождении задержанных в Китае за двойное гражданство этнических казахов. Достигнута договоренность о выработке общих подходов по решению проблем этнических казахов из Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР.

В ходе консультаций также обсуждены вопросы либерализации визового режима между странами. Стороны обменялись информацией о действующем порядке въезда/выезда и пребывания транзитом в международных аэропортах Казахстана и Китая казахстанских и китайских граждан.

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