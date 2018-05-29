В Душанбе прошел брифинг, посвященный предстоящей международной водной конференции

CA-NEWS (TJ) - В Министерстве иностранных дел Таджикистана прошел брифинг, посвященный предстоящей Международной конференции высокого уровня по Международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития», 2018-2028, сообщает пресс-служба внешнеполитического



Брифинг провели первый заместитель министра энергетики и водных ресурсов Таджикистана Султон Рахимзода, начальник управления внешнеэкономического сотрудничества МИД РТ Лукмон Исоматов, а также начальник управления информации, прессы, анализа и внешнеполитического планирования МИД Вафо Ниятбекзода.

По инициативе правительства РТ, в сотрудничестве с ООН и другими партнерами 20-22 июня 2018 года в городе Душанбе пройдет Международная конференция высокого уровня по Международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития», 2018-2028, нацеленная на продвижение действий и политического диалога по воде в целях устойчивого развития.

Ожидается, что в конференции примут участие более 1000 гостей из 100 стран мира, в том числе главы государств/правительств, руководители и высокопоставленные представители внешнеполитических и других профильных министерств.

В работе конференции также примут участие руководители и представители международных и региональных организаций, таких как ООН, ОБСЕ, ЕС, ОДКБ, ШОС, СНГ, МФСА и др., международных финансовых институтов и партнёров по развитию, бассейновых речных организаций, гражданского сообщества и научно-исследовательских институтов.

Основными задачами Конференции являются: повышение осведомленности о своевременном и эффективном осуществлении ЦУР6 и других связанных с водой ЦУР, а также обсуждение дальнейших шагов по реализации Международного десятилетия действий, 2018-2028 годы на глобальном, региональном и страновом уровнях. Конференция призвана также продолжить и расширить рамки обсуждений Мероприятия высокого уровня по запуску Международного десятилетия действий «Вода для устойчивого развития», 2018-2028 годы, проведённого Президентом 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 22 марта 2018 года в Нью-Йорке.

Кроме того, Конференция также позволит обсудить вопросы, связанные со средствами осуществления, включая мониторинг, финансирование, развитие потенциала, инновации, технологии, знания, передовые методы, а также поощрением информационно-пропагандистской деятельности, созданием сетей и партнерских отношений для действий.

Конференция будет способствовать углубленному пониманию Международного десятилетия действий «Вода для устойчивого развития» 2018-2028, продвижению интегрированного управления водными ресурсами, а также активизации деятельности в поддержку осуществления ЦУР 6 и других связанных с водой ЦУР.