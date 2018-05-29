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  29 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Алматы открылся модернизированный Центр обслуживания налогоплательщиков

CA-NEWS (KZ) - Аким Алматы Бауыржан Байбек осмотрел модернизированный Центр обслуживания налогоплательщиков Управления государственных доходов Жетысуского района.

Как сообщает пресс-служба акимата города, он отметил, что качественное улучшение налогового администрирования повышает удовлетворенность бизнеса и является одним из направлений в работе государственных органов Алматы.

По словам руководителя Департамента государственных доходов по городу Алматы Аскара Тынысбекова, услуги в обновленном формате сегодня оказывают в четырех районах мегаполиса. В модернизированном центре применяется «пакетное обслуживание», когда потоки распределяются модератором в зависимости от категории.

«То есть профессиональные бухгалтеры, начинающие предприниматели, лица с ограниченными возможностями и другие категории обслуживаются у различных операторов. Введен пакет «Балапан» для посетителей с детьми, позволяющий родителям получить необходимые услуги в зоне видимости детской площадки. Действуют зоны с терминалами самообслуживания налогоплательщиков», - сообщил он.

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