Иммигрант из Мали, спасший ребенка в Париже, получил французское гражданство

CA-NEWS (CA) - Иммигрант из Мали, спасший ребенка в субботу вечером в Париже, получил французское гражданство, работу и благодарность от президента страны, сообщает Би-би-си.

В понедельник 22-летний Мамуду Гассама посетил Елисейский дворец по приглашению президента Франции Эммануэля Макрона. Тот лично выразил иммигранту благодарность и пообещал, что ему будет предоставлено французское гражданство.

Кроме того, Макрон вручил Гассаме медаль за храбрость и предложил работу в пожарной службе.

Иммигрант из Мали стал настоящим героем во Франции, после того как в субботу без страховки забрался по фасаду дома в Париже, чтобы спасти из последних сил цепляющегося за край балкона ребенка.

Видеозапись чудесного спасения мгновенно разлетелась по соцсетям.

Меньше минуты у малийца ушло на то, чтобы вскарабкаться на четвертый этаж здания, подтягиваясь с одного балкона на другой, и перехватить четырехлетнего мальчика из рук мужчины, который пытался удержать ребенка от падения, перегнувшись через балконную перегородку из соседней квартиры.

Во время встречи с президентом Мамуду Гассама рассказал, что просто проходил мимо и увидел толпу, собравшуюся напротив дома. «У меня просто не было времени думать, я перебежал через дорогу, чтобы прийти на помощь», - рассказал иммигрант президенту Франции.

«Я просто взобрался вверх и поблагодарил Бога, Господь мне помог. Чем выше я поднимался, тем больше появлялось смелости, чтобы двигаться дальше, вот и все», - добавил Гассама.

При этом он отметил, что, когда вытащил мальчика, ребенок плакал, и что у него болела ножка.

Пожарники прибыли на место происшествия, когда малыш уже был спасен. «К счастью, там оказался кто-то в хорошей физической форме, и у кого хватило храбрости, чтобы бросится на помощь ребенку и спасти его», - прокомментировал пресс-секретарь пожарной службы.

Видеозапись чудесного спасения была опубликована в Facebook вечером в субботу, и с тех пор его уже посмотрело почти 12 миллионов человек.