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  29 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Таджикистан принял участие в 28-м Пленарном заседании ЕАГ в Нанкине

CA-NEWS (TJ) - 28-е Пленарное заседание Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) и заседания её Рабочих групп проходило с 22 по 26 мая в городе Нанкин, КНР, сообщает пресс-служба Нацбанка РТ.

В делегацию РТ входили: помощник президента по правовым вопросам Махмадали Ватанзода, первый заместитель генерального прокурора Х.Назарзода, заметитель главы НБТ С.Икроми, заместитель директора Агентства по госфинконтролю и борьбе с коррупцией И.Идрисзода, директор Департамента финансового мониторинга НБТ Ф.Файзуллозода

На полях Пленарного заседания Комитету Совета безопасности ООН был присвоен статус наблюдателя в ЕАГ, рассмотрены и определены приоритетные задачи по борьбе с терроризмом и его финансированием в вопросах, связанных с практической деятельностью государств – членов ЕАГ в сфере противодействия финансированию терроризма, утвержден типологический отчет «Выявление лиц, оказывающих пособничество террористическим организациям путем покупки билетов террористам – боевикам»

Пленарное заседание утвердило Отчет о взаимной оценке Кыргызской Республики в рамках 2-го раунда взаимных оценок ЕАГ. Кыргызская Республика стала первым государством – членом ЕАГ прошедшим оценку в соответствии с обновленными Рекомендациями ФАТФ.

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