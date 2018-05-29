Более 300 юных шахматистов из Кыргызстана и Казахстана боролись за Кубок РК памяти А.Махамбетова

CA-NEWS (KZ) - В Кызылорде завершились соревнования по шахматам среди детей на Кубок страны памяти Аралбая Махамбетова.

Как сообщает пресс-служба акимата Карагандинской области, в турнире участие приняли более 300 шахматистов из Кыргызстана и Казахстана.

В соревнованиях детей в возрасте до 14 лет первые места заняли Назерке Нургали и Меиржан Бармаганбетов, а в возрасте до 8 лет отличилась Али Каусар.

Самыми юными шахматистами стали 5-летние Айжулдыз Канаткызы и Данияр Зулхарнаев.

В рамках состязаний также прошел рейтинговый турнир среди взрослых. В номинации «Лучший шахматист» среди женщин победила Сакыпжамал Бармаганбетова, среди мужчин - Адилет Ерсерик, среди ветеранов - Юрий Егай.