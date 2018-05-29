Россия, Монголия и Китай обсудили создание экономического коридора

CA-NEWS (MNG) - В Пекине состоялся очередной раунд трехсторонних консультаций с участием заместителя министра иностранных дел РФ Игоря Моргулова, помощника министра иностранных дел КНР Чжан Ханьхуэя и заместителя министра внешних сношений Монголии Б.Батцэцэга, сообщает пресс-служба российского МИД.

По информации российского дипломатического ведомства, стороны обменялись мнениями по вопросам наращивания взаимодействия в тройственном формате в различных областях, хода практической реализации Дорожной карты развития сотрудничества и Программы создания экономического коридора Россия-Монголия-Китай.