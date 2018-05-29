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  29 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Алматы открывает воздушный мост в 2 сибирских города

CA-NEWS (KZ) - С 4 июня из аэропорта Алматы начнут выполняться полеты в Красноярск и Иркутск.

Как сообщает пресс-служба посольства Казахстана в России, новый авиарейс в cибирские города открывает авиакомпания «Ангара». Он будет осуществляться на самолете Ан-148-100Е, вмещающем 75 пассажиров. Полеты по этому маршруту будут выполняться 2 раза в неделю - пятницу и понедельник.

Отмечается, что авиасообщение между Алматы и Красноярском не существовало более 20 лет. Чтобы добраться до Красноярска, алматинцам и жителям области нужно было строить маршрут через Новосибирск. С возобновлением прямых полетов долететь до Красноярска можно за 2 часа 40 минут.

Рейс Алматы – Иркутск предусматривает пересадку в Красноярске. Путь будет длиться 6 часов 40 минут (пересадка в Красноярске 1 час 50 минут).

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