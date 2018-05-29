Реконструируемый на ВДНХ павильон Казахстана может стать жемчужиной выставки, считает посол

CA-NEWS (KZ) - Посол Казахстана в России Имангали Тасмагамбетов провел рабочее совещание по реконструкции казахстанского павильона на ВДНХ.

Как сообщает пресс-служба дипломатического представительства, павильон переживает самую большую реконструкцию за всю свою историю. В рамках празднования 20-летия Астаны в Москве Казахстан откроет павильон с современными архитектурными решениями.

По словам посла, казахстанский павильон может стать жемчужиной ВДНХ, который будет представлять страну на российской земле.

«Казахстанский павильон должен стать одним из самых красивых на ВДНХ. Поэтому строительной группе необходимо очень качественно и надлежащим образом завершить все работы в намеченный срок», – сказал И.Тасмагамбетов.

Также глава дипмиссии отметил, что в ходе строительных работ будет восстановлен фасад, интерьер и скульптурные композиции, также реконструирована гранитная лестница на входе, воссоздан остекленный купол над центральным выставочным залом.

Отмечается, что объект культурного наследия федерального значения, павильон №11 «Металлургия» представлял до 1964 года достижения народного хозяйства Казахской ССР, позже достижения республики в цветной металлургии, нефтегазовой и угледобывающей промышленности. В 2011 году по распоряжению правительства РФ павильон был передан в аренду Казахстану на 50 лет.