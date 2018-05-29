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  29 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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ЕЭК планирует постепенно внедрять принципы параллельного импорта

CA-NEWS (KG) - Евразийская экономическая комиссия планирует постепенно внедрять принципы параллельного импорта. Об этом в интервью ТАСС рассказал председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян.

«Сегодня это актуальная дискуссионная тема. Сторонников этой идеи стало больше, чем три года тому назад, когда мы вели переговоры. Мы видим, что есть определенная позиция в российском правительстве. Но, конечно, эта дискуссия продолжается, потому что есть аргументы и против... Сейчас мы предлагаем поэтапно переходить к этому принципу, чтобы это было менее болезненно для национальных правительств», - сказал он.

Саркисян отметил, что есть опасения по поводу увеличения контрафактной продукции при внедрении параллельного импорта. «Конечно, есть аргументы за и против, но в целом мы сторонники открытости рынков и конкуренции», - добавил он.

По словам главы ЕЭК, обсуждаются компромиссные варианты разрешения параллельного импорта на ряд товаров. «Например, сделать не сплошной параллельный импорт, а устанавливать эту возможность для конкретных товаров, сфер - там, где требуется. Если, скажем, в сфере лекарственных препаратов, медицинских изделий легализуем параллельный импорт, это приведет к резкому усилению конкуренции, снижению цен. Например, в Армении мы это реализовали, и результаты были очевидными. Если мы сделаем это в масштабах Союза, то мне кажется, от этого мы все выиграем», - подчеркнул он.

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