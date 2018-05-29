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  29 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане назначен замминистра МИД

CA-NEWS (UZ) - Коллегии Министерства иностранных дел Республики Узбекистан 28 мая был представлен вновь назначенный заместитель министра Дилшод Ахатов.

Как сообщает пресс-служба МИД Узбекистана, ранее он работал начальником Управления МИД по сотрудничеству со странами Европы и НАТО, Чрезвычайным и Полномочным Послом в Федеративной Республике Германия.

Также был представлен в качестве начальника Консульско-правового департамента МИД Ульфат Кадыров, до этого работавший Чрезвычайным и Полномочным Послом в Турецкой Республике.

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