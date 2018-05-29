В Бишкеке состоялось заседание «Казак-Кыргыз – бир туган»

CA-NEWS (KG) - В Бишкеке 28 мая состоялось заседание дискуссионной площадки «Казак-Кыргыз – бир туган».

Как сообщает пресс-служба посольства Казахстана в Кыргызстане, в мероприятии приняли участие государственный и общественный деятель, профессор Ж.Жоробеков, Народный артист КР, режиссер Б.Карагулов, президент общества «Кыргыз тили» Р.Курбанов, писатели М.Абакиров, М.Тентимишев, А.Сарманбетов.

Глава диппредставительства Карим Кокрекбаев, выступая на заседании, отметил, что президенты Казахстана Нурсултан Назарбаев и Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков за короткое время встретились 4 раза, подписали исторические документы, обсудили актуальные вопросы.

По его словам, посольство будет способствовать дальнейшему развитию братских, добрососедских и взаимовыгодных отношений между странами, приложит в том числе усилия в культурно-гуманитарной и экономической сферах.

К.Кокрекбаев сообщил, что сотрудничество в гуманитарно-культурной сфере осуществляется на взаимной основе. «Казахстанские художественные коллективы, индивидуальные исполнители и эксперты в области искусства являются частыми гостями в Кыргызстане. И все это происходит благодаря дружбе народов двух братских стран», - сказал он.

В ходе обсуждения Ж.Жоробеков сказал, что в современных условиях, когда в разных точках мира вспыхивают конфликты на религиозной и этнической почвах, казахстанская модель построения многонационального и поликонфессионального общества приобретает актуальность, и многим странам мира будет интересно перенять этот опыт.

Народный артист КР, кинорежиссер Б.Карагулов подчеркнул, что сотрудничество в сфере кинематографии сегодня является одним из основных направлений деятельности в рамках международной культурной политики. По его словам, кинематограф, принадлежащий к наиболее зрелищным и массовым видам искусства, является инструментом реализации целей публичной дипломатии, и эта сфера взаимодействия по-прежнему обладает потенциалом для дальнейшего развития.

В свою очередь Р.Курбанов затронул вопросы кыргызского языка и отметил необходимость взаимодействия двух стран в сфере терминологии, а также поделился опытом по развитию кыргызского языка посредством его популяризации.

Писатели М.Абакиров и М.Тентимишев рассказали о контактах творческой интеллигенции двух народов, в частности отметили заслуги М.Ауэзова, как зачинателя современного манасоведения. Они подчеркнули, что он один из исследователей, кому удалось изучить почти все известные до сих пор версии эпоса. По их словам, кыргызский народ считает М.Ауэзова в равной степени своим сыном, писателем, выдающимся представителем.

Отмечается, что в рамках дискуссионной площадки состоялась презентация книги Шакарима Кудайберди-улы на кыргызском и русском языках «Родословная тюрков, кыргызов, казахов и ханских династии».