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  29 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Комитет против пыток ООН рекомендует Таджикистану ужесточить наказание за применение пыток

CA-NEWS (TJ) - Комитет против пыток ООН опубликовал замечания по третьему периодическому докладу Таджикистана, сделанному в Женеве.

В своем отчете по Таджикистану, Комитет против пыток отмечает ряд позитивных моментов в законодательстве РТ, направленных на улучшение ситуации.

В частности, Комитет приветствует ратификацию Таджикистаном ряда международных документов и изменений, внесенных в ряд соответствующих законодательных актов.

В то же время Комитет против пыток ООН выражает обеспокоенность, проблемами, существующими в сфере соблюдения прав человека в Таджикистане. Это касается реагирования соответствующих органов на жалобы и заявления граждан о применении к ним пыток со стороны правоохранительных органов.

В этой связи, как считает Комитет, в республике следует безотлагательно принять меры по борьбе с культурой безнаказанности за применение пыток и жестокого обращения, в том числе путем обеспечения того, чтобы высокопоставленные государственные должностные лица публично и недвусмысленно заявляли о недопустимости применения пыток и уголовного преследования тех, кто совершает акты пыток и их соучастников, в том числе командный состав в вооруженных силах.

Комитет обеспокоен низкой долей жалоб на пытки и жестокое обращение, которые стали предметом уголовного расследования со стороны властей государства-участника. Несмотря на информацию, представленную государством-участником в отношении противоречивых свидетельств очевидцев, Комитет также глубоко обеспокоен сообщениями о случаях предполагаемых пыток, по которым не возбуждались уголовные дела.

Комитет обеспокоен тем, что наказание за применение пыток, предусмотренное Уголовным кодексом государства-участника остается несоразмерным; и как следствие, в Уголовно-процессуальном кодексе предусмотрено прекращение расследований утверждений о пытках «в связи с раскаянием, примирением с жертвой, или изменением обстоятельств»; что в настоящее время в отношении 6 преступлений за применение пыток действует срок давности; и что, несмотря на то, что в рамках недавней амнистии, принятой государством-участником, были исключены лица, виновные в применении пыток, как это определено в части 1 статьи 1431 , в то время как, лица, привлеченные к уголовной ответственности по другим статьям Уголовного кодекса, имели право на помилование и были освобождены по амнистии.

Комитет принимает к сведению информацию, о том, что в настоящее время государством-участником рассматриваются поправки к Уголовному кодексу, в соответствии с которыми будет увеличено максимальное наказание за пытки – от пяти до восьми лет лишения свободы.

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