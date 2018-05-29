Глава МИД Монголии представил информацию о визитах в Россию и США

CA-NEWS (MNG) - Министр иностранных дел Монголии Дамдины Цогтбаатар представил 28 мая информацию о результатах визитов в Россию и США, сообщает Монцамэ.

Министр посетил 16-18 мая Россию с официальным визитом и провел встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым и другими официальными лицами. В ходе этих встреч стороны обменялись мнениями о повышении уровня двусторонних отношений, сотрудничества и стратегического партнерства между двумя странами. Он выразил заинтересованность в проведении официальных визитов президента и премьер-министра Монголии в Россию в течение этого года.

Кроме того, он обсудил вопросы о расширении торговых отношений между двумя странами путем увеличения экспорта монгольских продукций в Россию. В связи с этим, в рамках торгово-экономического сотрудничества решено провести исследование возможности свободной торговли между Монголией и Россией.

Также стороны согласились инвестировать кредитные средства на сумму 100 миллиардов рублей, предоставляемые российской стороной, в области энергетики, инфраструктуры и железной дороги. В частности, эти средства будут вложены в модернизацию электростанций Улаанбаатара ТЭЦ III и IV, и строительство железной дороги.

В ходе предстоящего саммита ШОС на высшем уровне в Циндао, Китая, планируется провести трехстороннюю встречу глав государств Монголии, России и Китая, на которой стороны затронут главным образом вопросы, касающиеся трехстороннего сотрудничества и создания экономического коридора. В рамках этих работ будут реализованы 32 проектов и программ, из которых в первую очередь планируют начать реализацию проектов в области строительства железных дорог, сети электропередач и автодорог.

По вопросам строительства автодорог глава МИД Монголии предложил построить азиатскую скоростную дорогу на инвестиционных средствах трех стран.

По его словам, данное предложение было положительно принято двумя соседями. Кроме того, стороны согласились совместно отметить 80-летие Победы на Халхын голе в следующем году и обсудили вопросы об углублении технического сотрудничества в области обороны, обучения и учебных программ дипломатов.

Также глава МИД Монголии 18-22 мая посетил США с официальным визитом. В ходе своего визита он встретился с госсекретарем США Майклом Помпео, советником президента США Доном Яанг, исполняющим обязанности исполнительного директора корпорации «Вызовы тысячелетия» (МСС) Ж.Нэшом и высшими должностными лицами Госдепартамента США.

По его словам, полностью решен вопрос подготовки к подписанию второго Компакт договора МСС. Тем самым, МСС выделит безвозмездные средства помощи в размере 350 млн долларов США для финансирования проекта по улучшению и повышению уровня состояния водоснабжения Улаанбаатара.

По словам министра Цогтбаатара, исходное исследование компакт-договора было сделано тщательно и меры, планируемые реализовать в рамках указанного договора, будут направлены не только на улучшение водоснабжения столицы, но и на развитие инфраструктуры для расширения столицы в западном направлении и использование серой воды для промышленных целей путем технологической модернизации.

Также он обсудил вопросы, связанные с планируемыми официальными визитами Президента и Премьер-министра Монголии в США и развитием двухсторонних отношений до уровня расширенного всеобъемлющего партнерства.

Глава МИД сообщил, что согласована дата визита премьер-министра Монголии в США. Как сообщил Цогтбаатар, на встречах стороны обменялись мнениями о расширении торгово-экономического сотрудничества и оказании поддержки в обеспечении энергетической безопасности, в частности, о внедрении американских технологий в сельскохозяйственный сектор Монголии, экспорте монгольских текстильных и кашемировых продукций в США.

Он также отметил о важности расширения сотрудничества в области образования с США и о своем предложении американской стороне прислать учителей для преподавания английского языка в средних образовательных школах Монголии. США выразили намерение исследовать сотрудничество в этом направлении.