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  29 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Н.Назарбаев поручил усилить борьбу с коррупцией в Казахстане

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 29 мая встретился с председателем Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Аликом Шпекбаевым.

Как сообщает пресс-служба Акорды, глава ведомства рассказал о проводимой работе в сфере государственной службы и предпринимаемых мерах по противодействию коррупции. Он также проинформировал о ходе реализации пилотного проекта по внедрению факторно-балльной системы оплаты на государственной службе.

Президент акцентировал внимание на важности повышения эффективности борьбы с коррупцией и указал на целесообразность проведения соответствующих профилактических мероприятий.

«Необходимо усилить работу по борьбе с коррупцией во всех сферах. Во-первых, нужно проводить соответствующий мониторинг и продолжать деятельность по переводу государственных услуг в цифровой формат. Во-вторых, следует решить вопрос заработной платы государственных служащих. В-третьих, важно повышать ответственность руководства», - сказал Н.Назарбаев.

В ходе встречи А.Шпекбаев также представил информацию о предпринимаемых мерах по реализации антикоррупционной политики и результатах ее оценки со стороны международного экспертного сообщества.

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