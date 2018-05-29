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  29 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Стала известна причина массового отравления на ифтаре в Караганде
Предыстория: 20 человек отравились на ифтаре в Караганде

CA-NEWS (KZ) - Стало известно, чем отравились 20 человек на ифтаре в Караганде.

По словам председателя Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Казахстана Жандарбека Бекшина, они отравились кониной и пирожными. Мясо готовилось в домашних условиях, без надлежащего санитарной подготовки, а кремовые, масляные и белковые пирожные хранились в течение 5 суток без холодильника.

«В субботу домой пригласили порядка 30 гостей. Готовили заранее. Мясо было зеленоватое, неприятный запах. Именно конина на срезе была зеленоватая. Купили пирожные кремовые, масляные, белковые, в течение пяти суток хранили без холода. Грубые нарушения послужили причиной пищевого отравления», - отметил специалист в кулуарах правительства.

Он отметил, что жизни пациентов ничего не угрожает.

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