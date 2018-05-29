4 человека погибли в результате пожара в этажном дома в Ашхабаде

CA-NEWS (TM) - В Ашхабаде в 9-этажном доме № 69 по улице Айтакова произошло возгорание в одной из квартир на третьем этаже. Дым быстро распространился по дымоходу и лифтовой шахте и достиг самого верха, сообщает издание «Альтернативные новости Туркменистана» со ссылкой на источник.

Пострадала семья, проживавшая на девятом этаже (ранее сообщалось, что на восьмом). Родители в момент пожара дома отсутствовали, как и их старший сын. А вот младший наследник, две невестки, двое внуков и внучка были дома. Когда случилось возгорание, и дым моментально распространился по всему подъезду, люди выскочили из квартиры на лестницу. Отравление угарным газом стало причиной смерти беременной невестки – жены младшего сына и внучки – их дочери, а также 6-летнего внука – сына старшего сына. Остальные члены семьи – младший сын, жена старшего сына и 9-летний внук – были доставлены в больницу в тяжелом состоянии. Особенно сильно пострадали мальчик и его дядя. Молодой мужчина всю неделю находился в коме. 26 мая он скончался.

В больнице до сих пор остается ребенок – сын старшего сына, его маму уже выписали, ее жизни ничего не угрожает.

Очевидцы трагедии утверждают, что от огня никто из людей, включая эту семью, не пострадал и не погиб. Если бы несчастные остались в квартире, то были бы живы, но увы: их роковой ошибкой стал выход на лестничную клетку, заполненную угарным газом.

По информации источника в Ашхабаде, в этом же доме, на первом этаже, две квартиры занимает семья главы МВД Искендера Муликова.

Местные СМИ о происшествии не сообщали.